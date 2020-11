Córdoba confirmó que en diciembre vuelven los recitales

“Con los protocolos nacionales que salieron a la luz, es seguro que en el mes de diciembre vuelven los shows”, aseveró el productor rockero. No obstante, no todas son buenas noticias: Palazzo confirmó, también, que la edición 21ª del Cosquín Rock no se realizará el próximo febrero.

Después de 20 años este febrero , no tendremos nuestro festival ., vacuna mediante volveremos ., — jose palazzo (@josedpalazzo) November 13, 2020

“Hay una luz de esperanza, y depende de la vacuna, de que el evento se reprograme para los primeros días o mediados de abril”, añadió.

Fuente: Cadena 3

¿Qué pasará con el Festival de Jesús María?

Tras la confirmación de que el Cosquín Rock 2021 no se realizará en febrero del próximo año, desde la intendencia de Jesús María hablaron con algunos medios confirmando que se priorizará la seguridad de la población.

Nicolás Tottis, intendente de la localidad dijo a La Nación que “la decisión fue no poner en riesgo la salud ni el prestigio del festival y esperar la llegada de la vacuna. Si como dicen desde el Gobierno se empieza a vacunar a fin de año tenemos margen para organizar para abril”.

Por el momento, si se confirmó la temporada teatral en la provincia y el festival de Cosquín Folklore.

Fuente: CBA 24