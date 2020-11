Horóscopo: qué dice tu ascendente para hoy y este fin de semana

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Este fin de semana, luego de dos meses de retrogradación, Marte (regente del ascendente en Aries) retoma su marcha directa en tu signo. En términos energéticos es posible que empieces a sentir en unos días que el tiempo se acelera o una vibración de velocidad y ansiedad por resolver temas pero esta no es la idea; al contrario: es momento de calmar la ansiedad y entender que no hay urgencia. Por otro lado, el sábado es la Luna nueva en Escorpio (signo de agua, sensible), que inicia un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Tip: conexión con tu poder.

Ascendente en Tauro

Información energética importante para vos en esta temporada escorpiana (tu eje complementario). Este fin de semana será la Luna nueva en Escorpio (signo de agua, sensible), que inicia un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es bueno saberlo para registrar cómo percibís tu situación vincular y al mismo tiempo sintonizar e invocar tus deseos más profundos e intensos en ese plano. Tip: ojo con la posesión.

Ascendente en Géminis

Mercurio, regente del ascendente en Géminis, en su marcha directa vuelve a ingresar en Escorpio (signo de agua, sensible) y desde allí retoma temas pendientes sobre todo en en el plano de la intimidad y en cómo incide la rutina en cierto desgano vincular. Por otro lado, el sábado es la Luna nueva en Escorpio, que inicia un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina y subraya la misma necesidad. No te asustes: esta insistencia es ideal para poner sobre la mesa qué sentís y qué te gustaría cambiar para transformar la dinámica actual. Tip: depende de vos.

Ascendente en Cáncer

Este fin de semana, la Luna (regente del ascendente en Cáncer) adquiere su carácter de nueva en Escorpio (signo de agua, sensible) y desde allí inicia un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. A su vez, la Luna conecta matemáticamente en sextil con Júpiter y Plutón en Capricornio, tu eje complementario. Nada de esto significa nada determinante ni evidente, dependerá -como siempre- de tu consciencia; lo que sí es interesante registrar es cómo te sentís porque la energía acompaña para un renacimiento de tu individualidad. Tip: no desconozcas tu ambición emocional.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) en su tránsito por Escorpio (signo de agua, emocional) conectó con Neptuno (planeta del inconsciente) en tránsito por Piscis y después de esa interacción llega la conjunción con la Luna nueva en Escorpio, que inicia un ciclo de seis meses en la base emocional de tu carta natal. En términos psicológicos, estos movimientos planetarios impactan en un solo lugar: en cómo permitís entrar en contacto con lo que sentís, ya sea expresándolo para tu entorno o para vos. Tip: no hace falta que exteriorices lo que te pasa, pero no lo niegues internamente.

Ascendente en Virgo

Mercurio, regente del ascendente en Virgo, en su marcha directa vuelve a ingresar en Escorpio (signo de agua, sensible) y desde allí retoma temas pendientes sobre todo en en el plano de la comunicación. Tip: no hay una forma correcta para decir lo que te pasa. Probá, la energía acompaña.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) en tránsito por tu signo empezó la semana en oposición con Marte (planeta de la acción) en tránsito por Aries, tu eje complementario. Esta configuración viene acercándose hace unos días y su vibración persiste con una pregunta que resuena hace un tiempo: ¿estoy viviendo una relación armónica con mis deseos? ¿Mi acción se guía por mis intenciones o por las ajenas? Tip: es buen momento para nivelar y para conectar con tu propio deseo.

Ascendente en Escorpio

Información energética importante para vos. El Sol (fuente de energía del Zodíaco) en tránsito por tu signo conectó en trígono con Neptuno (planeta del inconsciente) en Piscis (signo de agua, espiritual) y esta interacción puso en escena tu faceta más sensible y compasiva. Por otro lado, Plutón (regente del ascendente en Escorpio) conectó en conjunción con Júpiter (planeta de la expansión) en Capricornio y juntos interactuaron con la Luna nueva en Escorpio, que inicia a su vez un ciclo de seis meses. Estas configuraciones también sintonizan con tu lado espiritual y piden un manto de calma a tu ambición y omnipotencia. Tip: entregate sin resistencias.

Ascendente en Sagitario

Esta semana se perfeccionó la conexión matemática de Júpiter, regente del ascendente en Sagitario, en tránsito por los últimos grados de Capricornio en conjunción con Plutón (planeta asociado a la transformación). Esta interacción sucede cada quince años y este año es la tercera vez que sucede. La primera fue el 4 de abril, la segunda el 30 de junio. Ahora es momento de cosechar el aprendizaje y asimilar la transformación interna que tuviste. Tip: no lo pienses como un final, el proceso de maduración emocional continúa.

Ascendente en Capricornio

Este fin de semana hay una combinación de energía escorpiana y capricorniana que para vos puede ser interesante sintonizar: una mezcla de ambición y determinación que puede ayudar para transitar esta última parte del año con pragmatismo. Por otro lado, la Luna nueva en Escorpio inicia un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a tus grupos de afinidad y proyectos colectivos. Tip: revisa los cimientos de tu identidad. Quizás sea momentos de derribar algunas viejas estructuras solidificadas.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana la energía que predomina para el ascendente en Acuario es Escorpio, por la Luna nueva en este signo, que inicia un ciclo de seis meses en la zona más alta de tu carta natal, el medio cielo. En términos psicológicos puede sentirse un momento de mucha vitalidad y potencia, o bien, prácticamente lo contrario: una sensación de impotencia y vulnerabilidad. La clave: no te compares con nadie más que con vos.

Ascendente en Piscis

Neptuno, regente del ascendente en Piscis, conectó matemáticamente con el Sol en Escorpio y esta interacción para vos puede resultar interesante como una instancia de diálogo entre tus intuiciones y tus miedos. Por otro lado, la Luna nueva en Escorpio inicia un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación y la trascendencia. Tip: no pienses que el año ya termina, tus tiempos son otros y si te sentís con energía vale la pena aprovecharlo.

