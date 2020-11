A un año del fallo de la Cámara Penal, siguen pidiendo justicia para Nati, Nella y Alejandra

Hoy, 14 de noviembre de 2020, se cumple un año del vergonzoso fallo del tribunal de la Cámara Penal Sala I. Fallo que, en lugar de reparar, aumentó la sensación de desamparo y de injusticia que nos atravesó a víctimas y familiares durante todo el proceso judicial.

El mes que viene se cumplirán cuatro años del choque que provocó Juárez completamente alcoholizado y que les causó la muerte a Nati, Nella y Alejandra y lesiones graves a Julia y Silvia. El mes que viene también cumplirá un año la apelación que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia.

El mes que viene el triple homicida cumplirá dos años y medio durmiendo en su cama ante la falta de sentencia firme.

𝗦í𝗻𝘁𝗲𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀

El 17 de diciembre de 2016 Juárez se encuentra en una reunión social y decide consumir alcohol en pleno uso de sus facultades a pesar de saber que luego tiene que conducir. En ese momento él sabe que está a 25 km de su casa y que para volver debe conducir su auto esa distancia por una vía de alta velocidad (Ruta Provincial o Autopista), sin embargo, mantiene su decisión. Estuvo tomando alcohol desde el mediodía y durante toda la tarde hasta llegar a un estado de total embriaguez.

Alrededor de las 20.00 hs., en la zona del Mercofrut, Juárez atraviesa con su auto el canal central que divide las dos manos de la autopista Tucumán-Famaillá recorriendo 45 metros aproximadamente hasta embestir de frente el Clio donde volvían nuestras compañeras de una jornada en el sitio de la memoria Escuelita de Famaillá.

𝗘𝗹 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗶𝗼

En el transcurso del juicio oral, las pruebas aportadas, los testimonios de testigos y peritos, e incluso la propia declaración de Juárez ratifican los hechos.

En el juicio oral quedó probado no solo los 1.79 gramos de alcohol por litro de sangre que tenía Juárez, sino que su auto no tuvo ningún desperfecto mecánico, que las condiciones de visibilidad eran óptimas, que el estado de la ruta era bueno y que no medió ningún factor externo que condicione el accionar de Juárez al volante. Todo esto, inclusive, reconocido por el mismo Juárez en su escueta declaración.

En cambio, Juárez no pudo explicar por qué cruzó el canal central de la autopista de esa forma tan temeraria. En su declaración recuerda con detalles muy precisos su conducta antes y después del choque, pero de ese momento mágicamente no recuerda nada de nada.

La cuestión principal a resolver en el juicio era el tipo jurídico sobre el cual se juzgaría al homicida. Nunca estuvo en duda por ninguna de las partes la culpabilidad de Juárez, el debate era si la figura jurídica aplicable es la culpa o el dolo eventual. La culpa implica que lo sucedido fue un accidente y por lo tanto Juárez no pudo hacer nada para evitarlo.

El dolo eventual no implica intencionalidad, sino no poder desconocer el posible desenlace fatal que implica realizar un acto irresponsable y peligroso. O sea, que si juego a la ruleta rusa no puedo decir que no imaginaba que podía darme un tiro en la cabeza. En este caso quiere decir que Juárez no podía argumentar que no imaginaba que manejar totalmente alcoholizado en una ruta implicaba el riesgo de lastimar y/o matar a terceros.

Sin embargo, para el tribunal de la Sala I parece que se puede jugar a la ruleta rusa sin riesgo de terminar con un tiro en la cabeza. Ese fue el mensaje de su sentencia: Cualquiera de nosotres, al igual que Juárez, puede salir en su auto un día cualquiera, embriagarse en forma desmedida y luego usar su vehículo como el arma mortal que es y matar al primero que se cruce en su camino.

Total, después te juzgan un tal Roldán Vázquez y compañía que dirán que todo fue un accidente y que el precio por matar una, dos o tres personas y arruinar la vida de varias más, no es tan alto.

El juicio, en definitiva, demostró ser una puesta en escena. El tribunal acomodó los hechos y los argumentos para justificar una decisión q tenia tomada de antemano en virtud de su interpretación dogmática de las leyes. Una gran farsa y una falta de respeto enorme a las víctimas y sus familiares.

𝗟𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮

Seguimos sosteniendo nuestra bandera de que justicia lenta no es justicia. A casi cuatro años del choque y con Juárez sin sentencia firme no hace falta agregar mucho más al respecto.

Recurrimos a la Corte Suprema buscando que revierta un fallo totalmente injusto y alejado de la realidad. Buscando que el mensaje a la sociedad sea el opuesto al de la Sala I. Que si actuás con tanta irresponsabilidad, al punto de matar a terceros, la “justicia” te va a exigir que respondas por eso, y no te va a terminar justificando.

La apelación presentada busca también que se elimine del fallo de la Sala I el sentido de ciertas expresiones del Tribunal que fueron totalmente improcedentes y ofensivas de la memoria y militancia de nuestras compañeras. Nos referimos a la insinuación de que la querella pretendió que se juzguen los hechos como delitos de lesa humanidad y el intento de explicar(nos) la diferencia con delitos que no lo son.

Como si no fuera suficiente, en otro tramo de la sentencia intentó ubicar nuestro pedido de justicia en un lugar de exceso de punitividad.

Ambas referencias deben ser eliminadas pues constituyen una enorme falta de respeto a la sostenida militancia histórica que nuestras compañeras llevaron y llevan adelante sin olvidar jamás los derechos humanos de todas las personas.

¡Justicia por nuestras compañeras!

Nati, Nella y Ale ¡PRESENTES!