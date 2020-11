Crimen de Paola Tacacho: La familia enojada por la lentitud en los allanamientos

El viernes por la mañana, la Justicia allanó el departamento de Mauricio Parada Parejas y encontró dos cartas, presuntamente escritas por él, en las que explicaba los motivos de su decisión. El joven, tras acosar durante cinco años a la docente, terminó matándola a cuchilladas en Monteagudo al 500 y luego suicidándose.

En el departamento, además de un pendrive, se encontró un sobre con la leyenda “última voluntad” manuscrita.

La familia de Paola Tacacho envió a los diferentes medios un comunicado y se mostró muy disgustada con el proceder nuevamente de la lenta justicia tucumana:

“Sr. Fiscal ¿será que hay que decirle con tantos detalles lo que creemos que es necesario investigar? ¿Es usted acaso otro cómplice?”

Los familiares y amigos de Paola Tacacho, queremos comunicar y dar nuestra opinión respecto al proceder de la (in)justicia Tucumana. El día de ayer el Fiscal Sale realizó el allanamiento en la vivienda del femicida, una semana después del pedido de Mariela la mamá de Paola, dos semanas después del asesinato. ¿Será que el fiscal no ve la urgencia y las demandas que realizamos públicamente como familiares y amigos de la ÚNICA VÍCTIMA de esta causa? Recordamos que Paola realizó CATORCE (14) DENUNCIAS, recorrió todas las oficinas, fiscalías, subsecretarías, etc. que pudo y que creyó ingenuamente que podían ayudarla. Pero NADIE asumió con responsabilidad su rol de funcionario público ni siquiera los tutores y responsables del femicida, la familia PARADA PAREJAS, quienes sabían con claridad de este acoso sistemático, porque Paola los visitó personalmente para pedir ayuda y porque la familia era notificada cada vez que llegaba una denuncia. Sabemos que Paola es la ÚNICA VÍCTIMA EN ESTA CAUSA, PERO EL FEMICIDA NO ES EL ÚNICO CULPABLE.

Sabemos que el autor material contaba con dispositivos electrónicos, pues desde ellos perpetraba los acosos y amenazas. Queremos que la Justicia Tucumana que le dio la espalda y asesinó a Paola Tacacho, INVESTIGUE y cite a declarar a los vecinos del femicida, a los vecinos de la familia, a los tutores y médicos que lo atendieron; que investigue si los familiares poseen en su poder los dispositivos electrónicos, si visitaron la vivienda en estas últimas dos semanas ¿Quiénes firmaron el alquiler de esa vivienda? Queremos que se investiguen y auditen todas las oficinas y fiscalías en las que Paola fue a buscar ayuda. Y se esclarezcan, responsabilicen y de ser necesario sean sancionados y/o apartados de sus cargos, todos aquellos funcionarios públicos que actuaron en consonancia o complicidad con la familia PARADA PAREJAS y el femicida, que por su acción o inacción desprotegieron a Paola y le aseguraron al femicida impunidad para continuar acosando, amenazando y hostigandola.

#JUSTICIAPORPAOLATACACHO

#JUICIOYCASTIGOALOSRESPONSABLES