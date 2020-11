Renunciaron 13 de los 18 ministros del gabinete de Merino en Perú

La muerte de dos manifestantes en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino produjo la noche de este sábado una avalancha de renuncias en el gabinete ministerial. Trece de los 18 ministros se desligaron de sus cargos tras la represión policial, que hasta el momento cobró la vida de dos jóvenes, según medios oficiales.

Los titulares del Interior, Gastón Rodríguez; de Salud, Abel Salinas; de Mujer, Patricia Teullet; de Justicia, Delia Muñoz; de Economía, José Arista; de Desarrollo e Inclusión Social, Federico Tong; de Cultura, María de Reparaz; de Defensa, Walter Chávez; de Comercio Exterior, María Seminario; de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi; de Vivienda, Hilda Sandoval; de Agricultura, Fernando Hurtado; y de Educación, Fernando D’alessio, presentaron su dimisión al cargo. Doce viceministros hicieron lo mismo.

La crisis política parecía encaminarse a la renuncia de Merino, cuyo paradero era desconocido en las primeras horas del domingo en medio de rumores de una supuesta fuga.

“Lo estoy llamando y no logro comunicarme, no tengo la más remota idea de si ha renunciado. No soy adivino”, dijo su primer ministro, Antero Flores Aráoz, a la radio RPP.

Posteriormente, se supo que Merino pasó la noche en la sede del Ministerio del Interior, donde ha participado en una reunión con los ministros restantes para evaluar sus opciones de cara a una decisión final. En este sentido, el congresista de Somos Perú Rennan Espinoza ha trasladado que los interlocutores han recomendado al presidente que espere “a que el Congreso lo saque” en la votación de este domingo. “Me parece una postura deplorable”, añadió a Canal N.

Este gabinete tendrá que afrontar las consecuencias de este acto conspirativo”, dijo el ex presidente Ollanta Humala al Canal N de la televisión local.

El aeropuerto internacional de Lima informó que permanecía cerrado por el toque de queda nocturno. “La fiscalía está atenta para cualquier situación que se pueda presentar”, dijo en Twitter.

Merino ha guardado silencio tras la fuerte represión del sábado y el pedido de renuncia que le hizo el jefe del Congreso.

🇵🇪 | CRISIS EN PERÚ: Preciso momento en que manifestantes frente al Congreso sufren emboscada por parte de la policía la madrugada del domingo. pic.twitter.com/Vkn0VXr9uX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 15, 2020

Hacia las 2 de la madrugada de este domingo (hora local), el gobierno difundió una foto de una reunión de Merino con su gabinete, pero surgieron dudas de cuándo había sido tomada pues aparecía el ministro de Salud, quien había renunciado horas antes.

El ministerio de Salud reportó 63 manifestantes lesionados y la Coordinadora de Derechos Humanos dijo que había además 20 desaparecidos cuyos familiares los buscaban en hospitales y comisarías en las horas del toque de queda.

-Sábado sangriento

Perú vivió el sábado otra jornada de protestas con marchas y cacerolazos en rechazo al gobierno de Merino, el jefe del Congreso que asumió como presidente el martes luego de que el Parlamento destituyera a Martín Vizcarra en un polémico juicio relámpago.

Miles de indignados, en su mayoría jóvenes, se lanzaron a las calles en varias ciudades para pedir la renuncia de Merino, en rechazo a lo que consideran un golpe parlamentario.

Las manifestaciones continuaban en la madrugada del domingo en el centro de Lima, desafiando el toque de queda nocturno en vigor por la pandemia.

La policía recurrió otra vez a gases lacrimógenos y gases pimienta lanzados desde helicópteros para dispersar a manifestantes.

Los jóvenes llevaban carteles con lemas como “Merino, no eres mi presidente”, “Merino impostor”, “Perú despertó”, y avanzaron por las calles al ritmo de batucadas y cánticos.

Simultáneamente un grupo de manifestantes se acercó a los alrededores de la vivienda de Merino, al este de Lima, con cacerolas y tambores. Tanquetas militares circularon por las inmediaciones de un centro comercial del distrito de San Miguel, en el norte de la capital.

La Conferencia Episcopal instó al gobierno a dialogar. “Es esencial escuchar y atender los gritos y el clamor de la población para recuperar la confianza, la tranquilidad y la paz social”, dijo el presidente de la Conferencia, Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo, en un comunicado.

Desde el martes, miles de personas han salido a las calles en defensa de Vizcarra, un político sin partido ni bancada en el Congreso pero muy popular.

El Congreso lo destituyó por “incapacidad moral” a raíz de una investigación de la fiscalía por recibir supuestamente sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, lo que él niega.

Fuente: Infobae