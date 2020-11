Crimen barrio Ate: Familiares y amigos de las víctimas difieren a la versión del Ministerio Público Fiscal

Asesinaron a un joven en barrio ATE, Ramiro Cervantes, tenía 17 años, recibió al menos dos disparos mientras era perseguido por un grupo de personas, hay tres personas heridas, una en grave estado. Todo esto ocurrió anoche alrededor de las 20.30. Según testimonios se trataría de un viejo enfrentamiento entre dos familias.

La familia de la víctima contó su versión de los hechos muy distinta a la difundida por el Ministerio Público Fiscal. La hermana, Melissa Cervantes, señaló “Él (Ramiro) me dijo que iba a cobrar un dinero a la casa de su patrón, era albañil. Al rato me entero que le habían pegado dos tiros y estaba en el hospital Padilla”. Inmediatamente dejó aclarado que “él no fue ningún delincuente, no tiene antecedentes, no es choro. En ese lugar para robarle la moto le pegaron dos tiros. Esto sucedió en la Américo Vespucio al 3100, en un asentamiento”.

La madre de José Pérez, uno de los heridos en la balacera, nos comentó “Mi hijo terminó baleado porque le comentan que en la casa de la suegra había tiros. Está muy delicado. Hay otra persona que también recibe disparos, creo que perdió un ojo. Pedía a gritos que paren porque había chicos”.

Familiares y amigos de Ramiro y los heridos aseguran que en la casa del “patrón” escondían a los ladrones y asesinos.