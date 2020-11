Extienden a todo el país la búsqueda de Ramón Romero

Nada se sabe de él desde el 10 de septiembre, cuando poco después de la 5 de la mañana desapareció de su casa, en calle Paraguay al 800 en Yerba Buena. Por eso desde ahora, la búsqueda de Ramón Antonio Romero, 35 años, se extiende a todo el país, tras una serie de allanamientos y medidas judiciales que no arrojaron resultados positivos.

Miguel, el padre de Ramón dialogó con Martín Borja para Los Primeros, confesó que no entiende lo que ocurrió y pensando en el amor que tenía por sus pequeños hijos resulta incomprensible su desaparición. “Tenemos muchas conjeturas pero no sabemos realmente qué pasó, de dice que estaba un poco deprimido porque no tenía trabajo, pero no sabemos realmente que pasó”, dijo Miguel. Sostuvo que “todo esto nos pone mal anímicamente y cada día que pasa pensamos lo peor. Y no queremos llegar a eso”.

A pesar de esos momentos de flaqueza en el que puede caer la familia, Miguel siente que su hijo está con vida y que se encuentra en Tucumán. “Está con vida y está acá, es lo que sale del corazón”, señaló.