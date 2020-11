Messi se despidió de Mascherano y Gago con un emotivo mensaje en sus redes sociales

El capitán de la selección argentina y del Barcelona, Lionel Messi, hizo público su cariño hacia los dos ex referentes del combinado Albiceleste que recientemente anunciaron su retiro, Javier Mascherano y Fernando Gago, a través de un posteo en sus redes sociales.

“Dejan el fútbol dos personas con las que viví y disfruté mucho tiempo y quiero aprovechar para saludarles”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Fer querido, espero que te vaya todo genial. Desde los 17 años que nos conocimos… Fue un placer compartir vestuario en la selección y competir contra vos, ya lo sabes. Ojalá que siga todo bien y puedas seguir cumpliendo tus sueños”, le deseó La Pulga, al ex mediocampista de Boca Juniors y Real Madrid, entre otros.

“Y qué decir de Masche, tantos años juntos, viéndonos cada día y compartiendo tanto… Vivimos momentos muy felices y también algunos duros en la cancha tanto en Argentina como en Barcelona. Te venimos extrañando desde que te fuiste. ¡Te deseo todo lo mejor para vos y tu familia siempre!”, reconoció sobre su ex compañero en el conjunto azulgrana, con quien compartió vestuarios durante ocho temporadas.

En la publicación, que lleva más de un millón y medio de “likes” y contando…, se pueden ver seis imágenes divididas en tres posteos para cada uno. Mientras que para despedir al “Jefecito” utilizó fotos durante su etapa en el Barcelona, al ex Boca Juniors lo recordó con momentos vividos durante la selección argentina y en un Clásico español.

“Mientras sigas vos todos vamos a ser felices”, le respondió automáticamente Javier Mascherano, haciendo alusión a las cálidas palabras del astro argentino con quien compartió equipo desde agosto del 2010 hasta enero del 2018, cuando decidió armar las valijas y emprender viaje hacia el continente asiático.

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en la Argentina”, fueron las palabras que salieron de la boca del ex capitán de la Selección Argentina éste domingo en la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento entre Estudiantes y Argentinos Juniors (0-1).

En el Pincha disputó 11 partidos, la gran mayoría como volante, su puesto original aunque, vaya paradoja, en la caída frente al Bicho (con gol de Damián Batallini) actuó como marcador central, el rol en el que supo tener continuidad en su paso por el Barcelona.

“Les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional. Después de 15 años de profesión, elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción”, escribió por su parte Fernando Gago en sus redes sociales, a través de una publicación en la que anunció su retiro como jugador.

“Es algo duro y difícil de aceptar. Sabemos el nivel de exigencia y lo que transmite Gago. Es una pérdida muy grande su retiro. Él hizo un gran esfuerzo en recuperarse y demostró su entrega. Su idea era retirarse jugando y lo cumplió”, dijo el manager de Vélez, Pablo Cavallero, en diálogo con Radio Continental.

Fuente: Infobae