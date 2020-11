Confirmaron el formato de juego de la Primera Nacional

La AFA confirmó este lunes el nuevo formato de la Primera Nacional, camino que deberá recorrer San Martín con sus deseos de volver a Primera División.

Se jugarán dos Fases denominadas Fase 1er. Ascenso a Primera División y otra bautizada Fase 2do. Ascenso a Primera División.

San Martín integra la primera como cabeza de serie de la Zona B, que comparte con Defensores de Belgrano, Sarmiento, Deportivo Riestra, Tigre, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Villa Dálmine.

El torneo comenzará tal como estaba previsto el próximo 28 de noviembre y se terminará de disputar en enero de 2021.

Así se disputará la etapa Clasificación

Se jugará en dos (2) Zonas, “A” y “B”, de ocho (8) equipos cada una, compuestas ellas por aquellos clubes que ocuparon los puestos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°, en cada una de las Zonas (“A” y “B”), de la Tabla de Posiciones del Torneo de Primera Nacional 2019/2020 que fuera dado por finalizado según Resolución aprobada por el Comité Ejecutivo y publicada en el Boletín Nro. 5769 del 28/04/2020.

La conformación de las Zonas “A” y “B” repetirán los clubes que hubieran integrado las mismas Zonas “A” y “B” en el Torneo de Primera Nacional 2019/2020 aquí antes mencionado.

La disputa en cada una de estas Zonas se desarrollará todos contra todos, a una sola rueda de partidos, por puntos, comenzando todos los equipos con puntaje cero, conforme el sorteo a realizarse oportunamente. Aquellos clubes que se ubiquen en el 1er. puesto en cada una de las Zonas, disputarán una Final por el 1er. Ascenso a Primera División.

El equipo que resulte perdedor de la Final aquí antes mencionada pasará a disputar directamente las Semifinales Etapa Eliminatoria, y los dos (2) equipos que se ubiquen en el 2do. puesto de cada una de las Zonas, jugarán la Tercera Instancia Etapa Eliminatoria por el 2do. Ascenso a Primera División.

Para el caso de empate en puntos, en cualquiera de las posiciones de la Tabla Final de Posiciones de cada una de las Zonas, serán de aplicación las disposiciones del Art. 112 del R.G.

2.1.2. Final: La disputarán los equipos que se ubiquen en el 1er. puesto de cada una de las Zonas. Esta instancia se disputará a un solo partido, en estadio neutral, a ser designado por AFA. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G.

El vencedor de este enfrentamiento será consagrado Campeón del Campeonato Transición de Primera Nacional 2019/2020 y obtendrá el 1er. Ascenso a la Primera División para la Temporada 2021.

Los clubes mejor posicionados en la Etapa Clasificación entre los 16 peor ubicados en la Primera Nacional que quedó sin finalizar clasificarán a la Primera Instancia Etapa Eliminatoria.

Segundo ascenso

La disputarán los clubes que ocuparon el 1° y 2° puesto en cada una de las Zonas “A” y “B”, más los doce (12) equipos provenientes de la Fase 1er. Ascenso a Primera División, exceptuando a los clubes ubicados en el 2do. puesto en cada una de las Zonas y al perdedor de la Final de la mencionada Fase, totalizando 16 equipos que se enfrentarán a eliminación directa, de acuerdo al siguiente desarrollo:

Se conformará una tabla del 1° al 16° de acuerdo a mejor ubicación comparada entre mismas posiciones de equipos, en primera instancia, de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 1er. Ascenso, y en segunda instancia de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 2do. Ascenso. En caso de igualdad en algunas de las posiciones aquí mencionadas se estará a lo dispuesto por el artículo 112 del R.G. Los enfrentamientos aquí aludidos se disputarán de acuerdo al siguiente detalle: 1° c. 16°, 2° c. 15°, 3° c. 14°, 4° c. 13°, 5° c. 12°, 6° c. 11°, 7° c. 10° y 8° c. 9°.

Esta instancia se disputará a un solo partido, en estadio neutral, a ser determinado por AFA. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G.

Aquellos equipos que resulten vencedores de esta Primera Instancia Etapa Eliminatoria pasarán a la Segunda Instancia Etapa Eliminatoria. 2.2.3. Segunda Instancia Etapa Eliminatoria: La disputarán los ocho (8) clubes vencedores de la Primera Instancia Etapa Eliminatoria, a eliminación directa, de acuerdo al siguiente desarrollo:

Se conformará una tabla del 1° al 8° de acuerdo a mejor ubicación comparada entre mismas posiciones de equipos, en primera instancia, de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 1er.Ascenso, y en segunda instancia de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 2do. Ascenso. En caso de igualdad en algunas de las posiciones aquí mencionadas se estará a lo dispuesto por el artículo 112 del R.G. Los enfrentamientos aquí aludidos se disputarán de acuerdo al siguiente detalle: 1° c. 8°, 2° c. 7°, 3° c. 6° y 4° c. 5°.

Esta instancia se disputará a un solo partido, en estadio neutral, a ser determinado por AFA. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G.

Aquellos equipos que resulten vencedores de esta Segunda Instancia Etapa Eliminatoria pasarán a disputar la Tercera Instancia Etapa Eliminatoria. 2.2.4. Tercera Instancia Etapa Eliminatoria: La disputarán los cuatro (4) clubes vencedores de la Segunda Instancia Etapa Eliminatoria, más los dos (2) equipos ubicados en el 2do. puesto de la Tabla Final de Posiciones por el 1er. Ascenso en cada una de las Zonas, a eliminación directa, conforme al siguiente desarrollo:

Se conformará una tabla del 1° al 6° de acuerdo a mejor ubicación comparada entre mismas posiciones de equipos, en primera instancia, de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 1er. Ascenso, y en segunda instancia de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 2do. Ascenso. En caso de igualdad en algunas de las posiciones aquí mencionadas se estará a lo dispuesto por el artículo 112 del R.G. Los enfrentamientos aquí aludidos se disputarán de acuerdo al siguiente detalle: 1° c. 6°, 2° c. 5° y 3° c. 4°.

Esta instancia se disputará a un solo partido, en estadio neutral, a ser determinado por AFA. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G.

Aquellos equipos que resulten vencedores de esta Tercera Instancia Etapa Eliminatoria pasarán a disputar las Semifinales de la Etapa Eliminatoria. 2.2.5. Semifinales de la Etapa Eliminatoria: La disputarán los tres (3) clubes vencedores de la Tercera Instancia Etapa Eliminatoria, más el perdedor de la Final por el 1er. Ascenso a Primera División, a eliminación directa, conforme al siguiente desarrollo:

Se conformará una tabla del 1° al 4° de acuerdo a mejor ubicación comparada entre mismas posiciones de equipos, en primera instancia, de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 1er. Ascenso, y en segunda instancia de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 2do. Ascenso. En caso de igualdad en algunas de las posiciones aquí mencionadas se estará a lo dispuesto por el artículo 112 del R.G. Los enfrentamientos aquí aludidos se disputarán de acuerdo al siguiente detalle: 1° c. 4° y 2° c. 3°.

Esta instancia se disputará a un solo partido, en estadio neutral, a ser determinado por AFA. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G.

Aquellos equipos que resulten vencedores de estas instancias Semifinales disputarán la Final de la Etapa Eliminatoria.

2.2.6. Final de la Etapa Eliminatoria: Los dos ganadores de las Semifinales disputarán esta instancia a un solo partido, en estadio neutral, a ser designado por AFA. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G.

El vencedor de este enfrentamiento obtendrá el 2do. Ascenso a la Primera División para la Temporada 2021.