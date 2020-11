Perú tiene nuevo presidente: Francisco Sagasti

Con 96 votos a favor y 26 en contra, la lista liderada por el parlamentario Francisco Sagasti, del Partido Morado ganó la presidencia de la Mesa Directiva, con lo cual tomará asunción de la Presidencia del Perú interinamente hasta el 28 de julio de 2021.

Mientras que Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú) ocuparán primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente del parlamento. De este modo Vásquez asumirá la presidencia del Congreso.

La lista de Sagasti fue presentada solo minutos antes de la 1 p.m. plazo límite para la oficialización de las listas.

Pese a que en un primer momento, se presentaron dos listas multipartidarias, la que estaba encabezada por María Teresa Cabrera (Podemos Perú) fue retirada por no contar con la firma de Leslye Lazo (Acción Popular), quien figuraba como candidata a la primera vicepresidencia.

A través de las redes sociales descartó formar parte de la lista multipartidaria presentada para la Mesa Directiva del Congreso. “No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma”, escribió en Twitter.