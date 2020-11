Cuatro mujeres acosadas por el mismo hombre: Tienen miedo y esperan el accionar judicial

Esta es la historia de cuatro mujeres que no se conocían entre sí, hasta que la misma historia aterradora entre ambas las unió. El común denominador entre ellas es que son acosadas por el mismo sujeto, tienen miedo y esperan que la justicia las proteja.

El acusado es un joven de 31 años “Bruno Yuliano“, quien ya cuenta con varias causas penales abiertas por acoso.

Paulina era su novia y es la única de las cuatro mujeres que tomó la determinación de dar a conocer su identidad ante la cámara de Los Primeros.

“Trato de estar tranquila en la medida que puedo. Lo denuncié por acoso. Rompió la perimetral en dos ocasiones, la última fue el jueves de la semana pasada. Lo denuncié tres veces. Estuvimos en pareja durante tres años. La relación se tornó muy violenta, mucha manipulación psicológica, me di cuenta que no estaba bueno y decidí cortarla en marzo de 2018. Me sigue mandando mensajes, me trata mal”