Luis Brandoni, contra la Asociación Argentina de Actores: “Me desafilié de la asociación kirchnerista”

Luis Brandoni regresó al teatro con la obra El acompañamiento, en el Multiteatro, en ocasión de las reapertura de las actividades culturales tras la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus.

“¡Volvimos! De 417 butacas podemos usar 122 y en las filas pares, pero a la gente le gustó el espectáculo”, aseguró el reconocido actor en su visita al programa Confrontados (El Nueve).

“Históricamente, firmábamos por dos meses y si el espectáculo andaba bien, se prorrogaba. Ahora se propone hacer contratos más breves por si se desbarata el espectáculo. (Los contratos) van a ser de una o dos semanas y se va a ir renovando. Hay obras que no se van a estrenar este año porque hay más gente y se corre el riesgo que alguien se contagie y haya que bajar el telón”, explicó Brandoni.

“Los actores y actrices exitosas tienen casa de veraneo y salen en las revistas y visten muy bien, pero la mayoría no está en esas condiciones. Y hay músicos, gente de circo y bailarines que la pasaron muy mal. Espero que volvamos todos pronto”, sumó el actor, que se mostró preocupado por el presente de muchos de sus colegas.

En la entrevista, Brandoni expresó su alegría por la posibilidad de volver a trabajar, pero su postura cambió radicalmente cuando Marina Calabró, conductora del ciclo, le preguntó por la Asociación Argentina de Actores, entidad que preside Alejandra Darín.

“Yo me desafilié de la asociación kirchnerista de actores porque no me representa. Entonces, no voy a hablar de eso”, aseguró Brandoni, contundente.

Por otra parte, destacó que jóvenes intérpretes como Peter Lanzani o El Chino Darín hayan formado la ACTA (Asociación Civil de Trabajadores del Arte). “Me parece bien que se muevan, porque cuando yo era joven hice lo mismo“, dejó en claro el actor.

En otro momento de la nota, Luis Brandoni dejó en claro que él se aplicará la vacuna contra el Covid-19 una vez que esté aprobada: “Que haya varias vacunas es interesante, es importante. Detrás de esto hay un negocio monumental, pero eso me preocupa menos que la discusión de si me vacuno o no. Nadie se cuestionaba eso antes. Te enchufaban la vacuna y se acabó. ¿A quien se lo ocurre no dársela? Tiene que ser obligatoria y yo me voy a vacunar, claro”.

