Protesta de jubilados frente a la sede del PAMI

Un grupo numeroso de jubilados protestaron en las puertas de la obra social PAMI de calle Córdoba al 900.

“El motivo de la manifestación es que estamos los presidentes de los centros de jubilados reunidos porque no tenemos atención en los sanatorios, los médicos especialistas no nos quieren atender. Nos dan la dirección de sus casas y nos cobran entre 500 y 700 pesos la consulta. ¡Con la salud del viejito no se jode, chicos!”, expresó un hombre.

Y agregó: “nos sacaron el bolsón, les dan 533 pesos y no a todos los jubilados. La situación del PAMI es caótica. En cuanto a la atención de clínicas y sanatorios, hay un gran negociado. No los reciben a los pacientes de la obra social que van con alguna patología común que no sea Covid. Lo mismo ocurre con los médicos de cabecera. Las vacunas antigripales no había en su momento y ahora salen a vacunar a todos, no sabemos si ya están vencidas”.

Aseguran que presentarán una nota dirigida al interventor de la obra social esperando una respuesta y que volverán a acercarse a la filial el jueves de la semana próxima.

El doctor ‘Kelo’ Dip, el interventor de PAMI Tucumán, se hizo presente en la manifestación para escuchar los pedidos de los jubilados.