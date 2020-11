Miembros de FODECUs protestaron frente a Gasnor

Durante la mañana del martes, el titular de la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (FODECUs) José García, encabezó una protesta en las puertas de la empresa Gasnor.

“Hay muchos problemas con la facturación del gas como así también la de otros servicios. Los altos montos, los cortes de servicio que está haciendo Gasnor amerita que la gente esté tan molesta. No corresponden ni los cortes ni los incrementos, sin embargo se observan. En Gasnor se agrava más porque las puertas están cerradas, la gente no tiene a dónde ir a reclamar. No están levantando bien las lecturas y les están cobrando mal a la gente”, expresó García al móvil de Los Primeros.

Acordaron una reunión con las autoridades de la empresa mientras levantan las quejas para poder efectuar el reclamo de cada uno de los allí presentes. “Si no hay solución las protestas van a seguir, sobre todo ahora que viene fin de año”, señaló.