Docentes denuncian que se les debitó sin su consentimiento dinero de sus cuentas

El hecho ocurrió el pasado viernes. Se debitó $600 pesos de la cuenta sueldo de los trabajadores e involucran en el caso al Banco Macro, ASTROS SAS y una mutual, según manifestó Carlos en diálogo con nuestro móvil.

“Nuestros datos son privados y no se los puede proporcionar a nadie. No tenemos ningún convenio con esta mutual y no sabemos cómo obtuvieron nuestros datos. Queremos saber quienes son los responables”, manifestó.

“Fuimos a la Defensoría del Pueblo y nos enteramos que son 17 mil los afectados, no sólo el sector docente sino también empleados estatales, según manifiestan nos van a devolver este dinero. No es la primera vez que paso esto con el Banco Macro”.

Mira la nota completa en este video.