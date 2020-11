Rayo en Barrio Soeme: “Está todo quemado, vamos a empezar de nuevo”

Cerca de las 19.00, un rayo cayó en la zona del barrio Soeme de Las Talitas y afectó seriamente a una vivienda sobre la calle 21 al 1.100, causando un incendio y la destrucción total.

El propietario de la vivienda habló sobre lo ocurrido “Mi cuñada me dice que se estaba incendiando la casa. Me tomé un auto, ya estaban todos los vecinos. Rompieron el portón para poder entrar. Los bomberos de Las Talitas lograron apagar el fuego. Los dos estábamos trabajando, no había nadie en la casa”.

El origen es atribuído a un rayo sobre el aire acondicionado “El aparato se derritió y cayó sobre la cama causando un rápido incendio en toda la habitación y luego en toda la casa. Está todo quemado, heladeras, televisores. Vamos a empezar de nuevo”.