“Siempre está en nuestra cabeza, quién será el próximo”

Así lo expresó la doctora Alejandra Casen quien junto a Carim Asus expuso una vez la grave situación por la que atraviesan los profesionales de la salud y en particular los del Hospital Centro de Salud. Se sienten indefensos, estafados y abandonados por las autoridades provinciales y nacionales. A diario deben enfrentar los riesgos del contagio de Covid-19 y la despedidas de colegas y amigos que van minando sus fuerzas.

Por eso la doctora Casen le pidió a la ministra de Salud, Rossana Chahla, que considere volver a la rotación del personal de la salud, de una o dos semanas, porque están agobiados, cansados y abatidos por tanto esfuerzo físico y mental. “Ayer tuvimos que despedir a un compañero e inmediatamente tuvimos que volver a la sala a cumplir con nuestra tarea. Y nosotros, siempre en nuestra cabeza, nos preguntamos quién será el próximo”.

Esto fue avalado por el doctor Carim Asus quien además reclamó a las autoridades que cumplan con las promesas realizadas al personal de la salud, como el bono de 5.000 pesos prometido por el presidente Alberto Fernández, que no lo cobraron todos, y un incremento salarial que está pendiente desde el año pasado. También pidió por el hisopado periódico para todo los médicos y enfermeros, “vemos que la ministra anda por la plaza Urquiza haciendo los hisopados a quienes salen a correr, pero a nosotros no nos hacen los hisopados y todos los días tenemos un compañero muerto porque no se hacen los cuidados preventivos”.

“Somos los grandes estafados de esta cuarentena”, afirmó Asus, al referirse a la falta de pago del bono nacional y a las sumas comprometidas por la ministra Chahla para todos los trabajadores de la salud. Y como en otras oportunidades, cargó contra las autoridades del Comité Operativo de Emergencia (COE), al señalar que mientras sigan flexibilizando las actividades las consecuencias seguirán siendo los contagios y los fallecimientos por coronavirus. “Hoy no hay camas en las áreas críticas y somos la peor provincia del NOA por los indicadores de contagios y camas críticas, porque acá hubo un mal manejo de la pandemia”, sentenció Carim Asus.