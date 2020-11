Las provincias que concentran el 90% del turismo no pedirán PCR negativo y se podrá circular libremente

Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, las provincias que concentran el 90 por ciento del turismo de verano, no exigirán PCR negativo ni realizar cuarentena y tampoco será obligatorio tener un seguro de viaje. Así lo resolvieron los gobernadores en acuerdo con el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

Además, no habrá requisitos sanitarios para circular por esas provincias. Así, los turistas que visiten la playa, las sierras, ríos o lagos en esos distritos no tendrán que realizarse un hisopado que asegure que no están contagiados de coronavirus.

“Después de conversaciones con todos los gobiernos provinciales, logramos homogeneizar las condiciones de circulación para la temporada y de esa manera generar las certidumbres que necesitan los turistas para planificar sus vacaciones“, explicó Lammens.

Y agregó: “Tenemos la expectativa de que sea una buena temporada, respetando esta nueva normalidad“.

El gobierno nacional apuesta a la recuperación del sector, uno de los más castigados por la pandemia, que está prácticamente paralizado desde hace ocho meses. “El Estado nacional no exigirá ningún requisito para la libre circulación durante la temporada, más que la necesaria detección de síntomas (autodiagnóstico) propia del contexto de pandemia“, explicaron fuentes oficiales.

Esto quiere decir que no se exigirán los tests rápidos de antígenos (que detectan una proteína del virus) para diagnosticar Covid-19, conocidos como PCR, ni los estudios de saliva. Además, finalmente se definió que será opcional en la mayoría de las provincias el registro Vacacionar, una página que tiene como objetivo controlar el flujo turístico y que en un principio se especuló que podría ser obligatorio. En algunos distritos, como Buenos Aires y Córdoba, será obligatorio.

Si bien en la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Tucumán y Formosa hoy es necesario un test PCR negativo para poder ingresar como turista, en el Ministerio de Turismo adelantaron que se está evaluando retirar ese requisito para antes del 1° de enero.

Para evitar el colapso del sistema de salud en las ciudades turísticas, el gobierno nacional está construyendo 19 módulos sanitarios para reforzar la infraestructura hospitalaria de las 10 provincias que más turistas reciben en temporada.

Los mismos estarán en Mar del Plata, Villa Gesell, San Bernardo del Tuyú, Necochea, Monte Hermoso, Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita, Valle de Punilla, Colón, la Quebrada de Humahuaca, Cafayate, San Rafael, Tunuyán, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Bariloche, Las Grutas, Ushuaia y San Martín de los Andes. Además, en estas ciudades se reforzará el Plan Detectar en enero y febrero.

200.000 personas con PreViaje

En paralelo, a un mes de su lanzamiento, más de 200.000 personas compraron paquetes turísticos con el 50 por ciento del valor en compensación para gastar en ese viaje u otro en el futuro. En total, el plan de preventa turística PreViaje, lleva vendidos más de 3600 millones de pesos. Cerca del 50% del consumo realizado fue en agencias de viaje, mientras que un 40% correspondió a alojamientos y un 9% a transporte.

“Todos sabemos la importancia que tiene la temporada de verano para las economías regionales. El plan PreViaje viene funcionando muy bien y las provincias han hecho un trabajo responsable para establecer requisitos que faciliten la puesta en marcha del turismo sin poner en riesgo la situación sanitaria“, sostuvo Lammens.

