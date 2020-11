Lo expresó el Arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez, en exclusivo para Los Primeros ante el avance del gobierno nacional de propiciar la sanción de una ley para legalizar el aborto. Apuntó que “la vida no es solo un valor para la iglesia sino que es un valor básico humano. Y no hay argentinos sobrantes, entonces no podemos quitar la vida a nadie. Nosotros somos testigos de las muertes provocadas por esta pandemia, por eso no hay que provocar la muerte y en ese sentido, tenemos que defender siempre toda vida”.

“La vida es un valor fundamental que siempre hay que defenderla desde su concepción hasta la muerte natural”, enfatizó.

Consultado por Omar Nóblega de cuál puede ser la reacción del Papa Francisco, el Arzobispo indicó que “el Papa Francisco siempre se ha pronunciado, siempre a favor de la vida y en contra del aborto. Porque no se alquila y no se contrata un sicario para matar a alguien y eso la ha dicho así el Papa Francisco”.

Por otro lado, monseñor Carlos Sánchez expresó que todavía no tienen decidido cuál será el destino que le darán al predio donde se encuentra el Hogar Buen Pastor y que de acuerdo a los informes técnicos con los que cuentan, deberá ser demolido. “Es un peligro y por eso estamos gestionando su demolición. Solo vamos a conservar la iglesia”, dijo el Arzobispo mientras espera que la comisión económica de la Iglesia decida cuál será el futuro del inmueble de la esquina de Mendoza y Salta.