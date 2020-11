Familiares de presos piden retomar las visitas en el Penal de Villa Urquiza

En estos momentos un grupo de familiares de presos alojados en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza ubicada en calle Méjico al 1200, protestan en la calle.

Se manifiestan en las puertas del penal para solicitar el regreso de las visitas presenciales. Las mismas, se vieron interrumpidas con la llegada de la pandemia a la provincia.

“Acabo de ser maltratada por un oficial diciéndome que por esto la íbamos a pagar todos. Mi hijo que está adentro tuvo coronavirus y desde marzo que no me permiten ingresar. Estoy enferma y no sé si podré volver a verlo”, expresó una mujer.

Por otro lado, una mujer señaló que lo que solicitan es una respuesta de parte de las autoridades respecto a la fecha probable para regreso de las visitas de sus familiares.