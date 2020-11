Piden juicio político y destitución del gobernador Juan Manzur

Dolores Albarracín y Rubén Vega, papás de Gricelda una nena que necesita tratamientos especiales de salud y se le niega hace varios años, presentaron un pedido de juicio político al gobernador Juan Manzur por la negación sistemática del Subsidio a cumplir con los tratamientos necesarios. A pesar de tener un recurso de amparo ganado que obliga al gobierno a cumplir con las necesidades que demanda Gricelda, su papá reclama que “se afanan en no cumplir”.

“La sentencia sobre el caso de mi hija ordena al gobernador Juan Manzur a que cumpla todas las prestaciones y necesidades de salud que tiene Griselda debido al síndrome genético no específico”, contó Dolores, a lo que agregó: “me hago presente porque quiero que respeten los derechos de mi hija. Mientras se aprobaba la Ley Micaela a mí me estaban reprimiendo. Hoy estoy acá y le pido a la comisión de justicia un juicio político y que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y de la mujer”.

“Insistimos tantas veces y nunca fuimos recibidos por el gobernador. No me siento bien, esto es como revivir el pasado“, comentó Dolores Albarracín y contó sus sensaciones al manifestarse en el domicilio particular del gobernador: “Me manifesté frente a la casa del gobernador, no tiene ni siquiera empatía de ver a una madre en el frío pidiendo justicia por su hija. Nunca se acercaron”.

“Nos llamaron para decirnos que no vayamos a su casa, que es la casa de su familia, que su casa es la Casa de Gobierno”, relató la madre de Gricelda. “Hoy hacemos esta presentación cansados de no tener una solución. La denuncia tiene un fundamento, la agresión y represión a una mujer en Casa de Gobierno mientras se aprobaba la Ley Micaela. ¿Cómo podemos pedirle a la gente que cumpla con la ley si los mismos funcionarios y el gobernador no la cumplen?”, declaró Rubén

Luego de hablar con Los Primeros TV, Dolores y Rubén realizaron la presentación del pedido de juicio político en la Legislatura al gobernador Juan Manzur. Todos los detalles y la información en el video en vivo.