Atlético Tucumán sumó su cuarta victoria y clasificó a la próxima ronda

Atlético Tucumán se aprovechó esta noche de la juventud del alternativo de Racing Club y lo venció 2-0 para clasificarse a la Fase Campeonato de la Copa Liga Profesional, tras ganar los cuatro partidos que disputó de la Zona 1. Melano y Heredia marcaron para el local.

Síntesis del partido:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Mauro Osores, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Augusto Lotti; Leonardo Heredia y Javier Toledo. Director técnico: Ricardo Zielinski.

Racing: Matías Ibáñez; Juan Cáceres, Fernando Prado, Lucas Orban, Fabián Sánchez; Tiago Banega; Walter Montoya, Patricio Tanda, Fabricio Domínguez; Carlos Alcaraz y Darío Cvitanich. Director técnico: Sebastián Beccacece.

Gol en el primer tiempo: 35m Melano (AT).

Gol en el segundo tiempo: 24m Heredia (AT).

Cambio en el primer tiempo: 23m Santiago Godoy (R) por Cvitanich.

Cambios en el segundo tiempo: 26m Nicolás Aguirre (AT) por Lotti; 31m Matías Alustiza (AT) por Heredia; 36m Ángel Gómez (R) por Alcaraz; 40m Franco Mussis (AT) por Acosta y Gustavo Toledo (AT) por por Ortiz; 42m Evelio Cardozo (R) por Domínguez.

Incidencia en el primer tiempo: 28m Lucchetti (AT) le tapó un penal a Domínguez (R).

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Monumental José Fierro.