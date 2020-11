Empleadas domésticas: el Gobierno solicitó que se analicen las remuneraciones mínimas

A través de la Resolución 2/2020 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Producción y Trabajo solicitó la reunión de la Comisión que analiza el trabajo de las empleadas domésticas. El objetivo explicitado en el texto indica que se trate el “Análisis del incremento de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844”.

La Ley N°26.844 se aplica a aquellas/os trabajadores que presten tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, sean estos trabajos “sin retiro para un mismo empleador”, “con retiro y para el mismo y único empleador” o “con retiro para distintos empleadores”.

Al mismo tiempo, se encarga de acompañar a quienes cumplen tareas de asistencia personal y acompañamiento de los miembros de la familia, ejerciendo su trabajo como cuidador no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.

A través de la resolución 2/2020, firmada por el Presidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares en Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Picozzi, se indicó que el encuentro se realizará a partir de las 11:00 de la mañana del próximo 25 de noviembre y que se realizará “mediante plataforma virtual”, en el marco de la pandemia del coronavirus.

La difícil situación de las empleadas domésticas

Cabe recordar que el último aumento salarial fue del 5% y se comenzó a pagar en mayo de este año, en un momento en el cual las empleadas domésticas, consideradas como no esenciales, no podían trabajar. Si bien el trabajo doméstico continúa siendo no esencial, al ampliar la situación de movilidad muchas pudieron reincorporarse a sus trabajos en el mes de octubre. Sin embargo, miles de personas que trabajaban por hora quedaron sin empleo y sin forma de movilizarse para poder reincorporarse a los hogares.

Fuente: Mitre Noticias