Series buenísimas (y para todos los gustos) para maratonear este finde

Llega un fin de semana largo ideal para aprovechar a mirar todas esas series que nos recomendaron o que tenemos en la lista de pendiente. Te mostramos una lista de las disponibles en Netflix.

El lunes es feriado en la Argentina. Es uno de los últimos fines de semana largo que quedan del año. No hay nada mejor que una noche de películas, solo o acompañado. Por eso, te recomendamos algunas series para maratonear.

The Sinner: ver cada temporada te llevará seis horas aproximadamente. Cora Tannetti, protagonizada por Jessica Biel, es una mujer joven que está en un lago con su marido y su hijo, apuñala a un extraño hasta matarlo. En su declaración dice no saber por qué lo ha hecho. Un policía comienza a investigar y se obsesiona con descubrir el motivo oculto de la mujer. Juntos harán un viaje desgarrador hacia las profundidades de su psique para desentrañar los secretos escondidos en su pasado.

Darevil: es un drama pero tiene aventuras y mucha acción, está basada en el cómic homónimo de Marvel. Es una de las cuatro series que Netflix hace junto a “Jessica Jones”, “Luke Cage” y “Puño de Hierro”. Cada una consta de 13 episodios y se unan en la miniserie “The Defenders”, el grupo de superhéroes de Marvel al que pertenecen o pertenecieron en algún momento.

La casa de papel: es una de las series más vistas del mundo. En abril se estrenó la parte 4, que desvelaba el destino de Nairobi, aunque los ladrones no consiguen avanzar mucho más dentro del Banco de España. Habrá que esperar por dónde siguen los planes de El Profesor en la próxima temporada. Un Emmy a la Mejor Serie Internacional lo avala.

Master of None: la primera temporada se estrenó a finales de 2015. Dev es un actor en la treintena que vive en Nueva York, y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida. Cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida, como su experiencia como inmigrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante italiano.

La Maldición de Hill House: es una recreación moderna de la icónica novela del mismo nombre de Shirley Jackson. La serie gira entorno a unos hermanos y cómo crecieron una casa embrujada que luego se convertiría en la más famosa del país. Reunidos de nuevo como adultos tras una tragedia, la familia tendrá que enfrentarse finalmente a los fantasmas del pasado, algunos de los cuales acechan sus mentes mientras otros se esconden en las sombras de Hill House.

Sex Education: el protagonista Otis Milburn es un estudiante de secundaria socialmente torpe que vive con su madre, Jean, una terapeuta sexual. En la primera temporada, Otis y Maeve Wiley montan un consultorio sexual en el instituto para aprovechar el talento natural de Otis para aconsejar sobre sexo.

Fuente: Mitre Noticias