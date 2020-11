“René” de Residente, canción del año en los Latin Grammy 2020

Bajo el lema “La música nos humaniza”, la gala aprovechó el carácter virtual de la ceremonia para cambiar de escenario saltando entre varias ciudades. Varias presentaciones resaltaron la actual crisis de la pandemia, particularmente la canción de Pitbull, “I Believe That We Will Win” (“Creo que ganaremos”), dedicada a los trabajadores médicos que están en la primera línea del combate contra el coronavirus.

En la categoría “Canción del Año“, donde estaba nominado el argentino Nahuel Pennise, en la edición 21 de la gran fiesta de la música latina, el galardón fue a parar en manos de Residente que fue elegido por su canción “René”. El resto de nominados eran: “ADMV” de Maluma; “Bonita” de Juanes y Sebastián Yatra; “Codo con Codo” de Jorge Drexler; “El mismo Aire” de Camilo; “For Sale” de Alejandro Sanz y Carlos Vives; “Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj; “#ELMUNDOFUERA”, la improvisación de Alejandro Sanz en los primeros días de la pandemia; “Tiburones” de Ricky Martin y “Lo que en ti veo” de Kany García y Nahuel Pennisi.