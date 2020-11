Nueva polémica en la Justicia: Encuentran expedientes oficiales tirados en la vía pública

El pasado miércoles por la mañana, el abogado Salvador Iovane, MP 9706, se dirigía hacia los Tribunales penales de la avenida Sarmiento. Estacionó su auto sobre la calle España y caminó junto a un colega hacia el ingreso por la avenida.

Al llegar a la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, encuentran unos expedientes oficiales. Situación que sorprendió a ambos ya que este tipo de documentos deben estar bajo la custodia de la fiscalía que interviene en el proceso judicial de ocasión.

Un equipo móvil de Los Primeros habló con el profesional, quien advirtió, “Esto me hace creer que los procesos en Tucumán no son realmente importantes para la justicia. Me hace sentir ese divorcio que se va notando entre el Poder Judicial y la Justicia“.