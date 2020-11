David Toledo, ATEP “No están dadas las condiciones para iniciar el ciclo lectivo 2021”

El Secretario General de ATEP David Toledo dialogó con la página institucional del gremio, para analizar los principales temas incluidos en la agenda docente actual. Salarios, inicio del ciclo lectivo 2021 y la devolución de importes mal retenidos en la boleta de sueldo docente de este mes, fueron algunos de los temas tratados.

¿Cuál es la situación salarial de los docentes en la provincia?

Este año 2020 quedará grabado en la mente de toda la humanidad y de los trabajadores de la educación debido a la pandemia por el coronavirus y sus graves efectos en la sociedad. Ahora, desde el punto de vista salarial la situación es realmente muy lamentable con lo ocurrido en la provincia ya que el 5 de enero pasado el gobierno ha decretado el desconocimiento de un acuerdo salarial que no tan solo trajo como consecuencia el deterioro de los salarios sino que permitió que sectores reaccionarios descalifiquen el accionar gremial de las instituciones legalmente constituidas. Es muy lamentable lo que ha ocurrido por decisiones que se tomaron de manera unilateral y otorgando incrementos salariales que no superan el 6 u 7% cuando la inflación se ubica en estos momentos en el 30% e inclusive se pagaron deudas en cuotas, situación que rechazamos de manera categórica.

¿Cómo se encuentra la discusión salarial a nivel nacional?

A nivel nacional, a comienzos de año se convocó a paritarias y se acordó con las confederaciones nucleadas en Ctera, donde hemos participado activamente. Luego a mediados de año, también se acordó la continuidad de lo que establece la ley de Financiamiento que es el Fondo de Incentivo y el Calendario Escolar. En una tercera etapa, se va a reunir nuevamente la paritaria según resoluciones adoptadas por el Ministerio de Trabajo y de Educación a nivel nacional y donde vamos a proponer no solo la continuidad del Fondo de Incentivo sino mejorarlo sustancialmente y además, que en un país federal como el nuestro que haya un Calendario Educativo unificado para todo el país.

¿Qué opinión tiene respecto a la decisión del Ministerio de Educación de la provincia se realizar los actos de colación de grado de manera presencial?

Respecto a la decisión del Ministerio de Educación de la provincia de realizar los actos de colación de los alumnos del nivel inicial, primario, secundario y terciario de manera presencial nos parece una iniciativa muy poco feliz, porque tal como está planteado no garantiza la igualdad de oportunidades para que todos disfruten de algo que es justo y legítimo, pero desde el punto de vista sanitario no están dadas las condiciones para hacerlo. Además, el protocolo de seguridad que tanto esfuerzo nos costó conseguir es muy estricto y esto no se cumple en Tucumán. Por eso rechazamos esta propuesta y entendemos que por ahora esta instancia de colación de grados también debe hacerse de manera virtual.

¿Comenzará el ciclo lectivo 2021 en la provincia?

Desde hace mucho tiempo que estamos exigiendo que el gobierno convoque a la docencia para hablar de estos temas, la situación salarial y las condiciones de trabajo en este año. Faltan muy pocos días para que levantada la suspensión se termine la Conciliación Obligatoria y ya contamos con algunas decisiones tomadas por nuestros cuerpos orgánicos en el marco del Frente Gremial Docente. Tenemos la decisión firme de sentarnos a la mesa paritaria con la provincia por el bien de la escuela pública y de una educación de calidad pero pedimos la equiparación de nuestros salarios al porcentaje de inflación vigente en nuestro país y la provincia. Nosotros exhortamos al gobierno de la provincia que nos convoque para discutir estos temas y allí analizaremos la situación correspondiente al próximo año pero en estos momentos, no están dadas las condiciones para que comiencen las clases en el 2021.

¿Qué mensaje envía a los docentes de la provincia?

ATEP desde hace más de setenta años que gestiona las distintas necesidades de los compañeros y lucha de manera permanente por los derechos laborales y salariales de los docentes. En las distintas situaciones que gestionamos muchas veces llegamos a un feliz término, como por ejemplo, hemos logrado que en muy pocas horas, las autoridades del Banco Macro devuelvan los haberes indebidamente descontados a nuestros compañeros en la última boleta de sueldo, acción realizada por personas y organizaciones inescrupulosas y también gestionamos antelas autoridades de la Defensoría del Pueblo que se haga un amparo colectivo para que estas situaciones no se produzcan nuevamente y se tomen las medidas necesarias para esclarecer esta situación.

