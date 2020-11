La última comunicación con la torre de control y Jorge Brito

Una última comunicación y los últimos minutos antes del accidente que terminó con la muerte del empresario Jorge Brito.

Según el plan de vuelo al que tuvo acceso El Tribuno y fue confirmado por el ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, el banquero era quien comandaba la nave.

En un audio que dio a conocer FM Profesional, desde el helicóptero siniestrado mantienen diálogo con la torre de control del aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

Allí le preguntan por su horario de llegada a Joaquín V. González y responden que se los iba a pasar luego de que “termine el Cabra Corral”; agrega que estaría llegado a destino en “una hora”.

Antes de perder comunicación, desde el helicóptero señalaron: “Ok visualización, frecuencia y le estamos avisando cuando arribemos”. Luego silencio.

Ante la situación, la torre de control le pide a una aeronave que pasaba por ahí que trate de pasar datos sobre el helicóptero, sin embargo no logra visualizar nada.

A continuación el detalle de la comunicación:

– TORRE: LV-FQN ACTIVA EN 0050

– HELICÓPTERO: ACTIVAMOS EN 0050, CONCIERTO DE NOTAS

– TORRE: ¿LV-FQN ME CONFIRMA ESTIMA DE GONZÁLEZ?

– HELICÓPTERO: SE LA VOY A PASAR AHORA, EN CUANTO TERMINEMOS CABRA CORRAL LE PASO, PERO APROXIMADAMENTE VA A SER EN UNA HORA.

– TORRE: BIEN, RECIBIDO, TIPO QUE VAMOS A QUEDAR SIN COMUNICACIÓN.

– HELICÓPTERO: OK, PERFECTO.

– TORRE: BUENO, VISUAL, FRECUENCIA Y ATENTO AL ARRIBO, QUE HAY UN HUECO.

– HELICÓPTERO: OK VISUAL Y FRECUENCIA Y LE ESTAMOS AVISANDO CUANDO ARRIBAMOS, OK EN MINUTOS NO MÁS LE AVISAMOS.

– TORRE: LV-FQN SALTA (LLAMA AL HELICÓPTERO).

– HELICÓPTERO: SIN RESPUESTA

– TORRE A OTRO AVIÓN: PODRÍA SER TAN AMABLE DE HACER UNA RETRANSMISIÓN O SI TIENE CONTACTO CON EL LV-FQN, ES UN HELICÓPTERO ALFA SIERRA 50.

– TORRE A OTRA AERONAVE: GIC

– LV-GIC: ADELANTE

– TORRE: SERÍA TAN AMABLE DE HACER UN PAR DE LLAMADOS MÁS AL FQN?. TENEMOS REPORTE DE UNA AERONAVE PERDIDA O ACCIDENTADA Y LA AERONAVE QUE ESTABA VOLANDO SOBRE EL DIQUE CABRA CORRAL ERA EL FQN. ¿ALGÚN INDICIO?. MUY AMABLE.

– LV-GIC: ATENTO FQN, ¿ME COPIA AL LV-GIC?

– LV-GIC A LA TORRE: ¿EN QUÉ SECTOR ESTABA DADO APROXIMADAMENTE EL ÚLTIMO REPORTE?

– TORRE: ESTABA INGRESANDO AL DIQUE CON 5 MIL PIES, IBA A HACER UN SOBREVUELO Y POSTERIORMENTE IBA A IR RUMBO A JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

– LV-GIC: OK. FQN ¿RECIBE AL GIC?. FQN ¿RECIBE AL GIC?. FQN ¿RECIBE AL GIC?.

– GIC A LA TORRE: SALTA NINGUNA NOVEDAD DEL LLAMADO.

– TORRE: BIEN, RECIBIDO GIC, MUY AGRADECIDO, SIGA CON LA APROXIMACIÓN. ESTABLECIDO EN FINAL Y AUTORIZADO.

– GIC: ESTABLECIDO EL FINAL GIC

Fuente: El Tribuno