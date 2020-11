La familia de Paola Tacacho pide al Gobernador Manzur rechazar la renuncia del juez Pisa

Un nuevo comunicado de la familia de Paola Tacacho donde vuelven a cuestionar el accionar de la justicia tucumana. Críticas al por mayor. Solicitan al gobernador Juan Manzur rechace la renuncia del Juez Francisco Pisa. Piden que lo llamen a declarar al hermano de Mauricio, Ronald Parada Pareja.

Los familiares y amigos de Paola Tacacho queremos expresar nuestra gran desilusión y preocupación debido al nulo avance de la causa y medidas tomadas por el fiscal Carlos Sale, como por ejemplo la realización del allanamiento 14 días después del hecho, pedido por nuestra familia. ¿Acaso todavía el fiscal no entiende la necesidad y urgencia que requiere esta causa? ¿Por qué todavía no cito a testificar al tutor del asesino, Ronald Parada Parejas? ¿Acaso está encubriendo a esa familia y a los responsables del Estado que tienen que proteger la vida de los ciudadanos? ¿Acaso están tejiendo maniobras para dilatar el proceso hasta que comience la feria judicial y la sociedad olvide el caso y dejen de sentirse presionados?

Nos resulta alarmante ver que el femicida Mauricio Parada Parejas tenía en su poder una fotocopia del DNI de Paola. ¿De dónde la obtuvo? ¿Quién le facilitó al asesino el acceso a esos datos? ¿Quién lo ayudaba? ¿Las fiscalías le filtraban la información de Paola?

Sr Carlos Sale todavia sigue pensando que no hay nada que hacer? Haga su trabajo e investigue.

Solicitamos al Gobernador de la provincia de Tucumán, el cual nunca se comunicó con la familia ni siquiera por una falsa humanidad ni empatía, que con carácter URGENTE rechace la renuncia del Juez Francisco Pisa, y condene a los responsables de archivar, sobreseer y cajonear todas las denuncias de Paola Tacacho, y la vinculación de la justicia con la familia Parada Parejas.

#JUSTICIAPORPAOLA

#JUICIOYCASTIGOALOSRESPONSABLES