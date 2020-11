“El Gobierno decidió hacerse cargo”, dijo Vilma Ibarra sobre el aborto

La secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, señaló que con el proyecto de aborto seguro, legal y gratuito que envió el Ejecutivo al Congreso “el Gobierno ha sido muy cuidadoso”.

“Es una demanda histórica sobre una enorme problemática. Y el Gobierno decidió hacerse cargo”, explicó.

Entrevistada en el programa “Digamos todo”, de CNN Radio, la funcionaria sostuvo que “hay estimaciones de cifras, estudios validados internacionalmente, hechos a pedido del Ministerio de Salud en 2005, que indican que tendríamos no menos de 370 mil abortos clandestinos por año. Es algo que nos interpela y que pone en riesgo la salud de muchas mujeres. Y el embarazo adolescente también es un gran problema”.

“Para muchas mujeres, la maternidad forzada no es una opción. Se hacen abortos en malas condiciones por miedo a ir a la cárcel”, agregó.

“La amenaza de prisión a lo mejor puede hacer desistir” a las mujeres que resuelven interrumpir el embarazo, indicó. “¿Si este es un buen momento para tratar el tema? Los debates nos dividen en términos constructivos y democráticos. Muchas veces en el Congreso se coincide o se disiente. Hay gente que razonablemente puede oponerse y es raro que digan este es el momento. Jamás escuché decirlo a nadie que se opone”, acotó la funcionaria.

Vilma Ibarra advirtió que “convivimos en un momento difícil con cuidados y se están debatiendo muchos temas. Desde que recuperamos la democracia murieron 3.000 mujeres por abortos clandestinos. Esto merece un lugar en la agenda política”, y agregó: “Nuestro proyecto es equilibrado para interpelar a mayores sectores de la sociedad. El de interrupción voluntaria respeta a los médicos que se sienten violentados para asesorar en el aborto, aun con los métodos validados por la Organización Mundial de la Salud y sabiendo que antes de la semana 14 es una práctica segura, ambulatoria y no quirúrgica.

La norma propone respetar ese derecho, pero sin dilaciones derivar a la paciente a otro profesional antes de los 10 días del requerimiento. Tratamos de evitar que la mujer vaya al sistema clandestino para que pueda entrar en el sistema de salud”, remarcó.

Para Ibarra, “el Estado debe estar muy presente. La Argentina tiene muchas deudas con la igualdad”.

Consultada sobre el caso de Abigail, la chica de 12 años con un tumor en una pierna a quien el padre debió cargar en brazos para atravesar el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, la funcionaria respondió que “es una cosa increíble y dolorosa. Un espanto”. Y recalcó que el episodio no se relaciona con los decretos presidenciales sobre la pandemia que “establecen que en cualquier caso de fuerza mayor se puede circular”.

Consultada sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, Vilma Ibarra señaló que “este gobierno está a cargo de una coalición liderada por el presidente. En algún momento han tenido disidencias Alberto Fernández y Cristina, como las ha tenido Sergio Massa, pero todos han entendido que para enfrentar el modelo socioeconómico de Mauricio Macri había que presentar una coalición robusta”. Y sobre su relación con la exmandataria, señaló: “Entiendo que en su momento fui crítica con la actual vicepresidenta. No la he visto últimamente porque ella no suele venir a la Casa Rosada, que es donde yo estoy. Trabajé con ella en el Senado durante muchos años”.

Y cerró: “Hasta donde sabemos, Cristina votó afirmativamente en 2018 en el proyecto de aborto legal y creemos que es una persona que va a acompañar la propuesta”.

Fuente: Parlamentario