Oxford y AstraZeneca anunciaron que su vacuna contra el coronavirus es “altamente efectiva”

La vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca contra el coronavirus –en cuya fabricación participará la Argentina– mostró un 70,4 % de eficacia en los estudios preliminares, de acuerdo al anuncio conjunto realizado este lunes por ambas instituciones.

Los datos contrastan con la efectividad del 95 % mostrada por los preparados producidos por las compañías Pfizer y Moderna, si bien el antídoto británico es más barato y fácil de conservar.

“La eficacia y seguridad de esta vacuna confirman que será muy efectiva contra el Covid-19 y que tendrá un impacto inmediato en esta emergencia de salud pública”, afirmó el jefe ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, en un comunicado.

Los investigadores señalaron que su preparado “es eficaz al prevenir que muchas personas enfermen y se ha demostrado que funciona bien en diferentes grupos de edad”.

Desde Oxford detallaron que se realizaron dos regímenes de aplicación de la vacuna. En quienes recibieron dos dosis normales la vacuna tuvo un 62 % de eficacia. En cambio, ese registro se elevó a 90 % en los casos en que se aplicó una dosis menor en primera instancia y una dosis completa en la segunda oportunidad.

Andrew Pollard, jefe de las pruebas, destacó el resultado del segundo régimen de aplicación y remarcó que, al utilizar una cantidad menor del preparado, la vacuna podría llegar a más personas.

El objetivo es aplicar 3 mil millones de dosis en 2021.

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19. Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world>> https://t.co/fnHnKSqftT pic.twitter.com/2KYXPxFNz1

— University of Oxford (@UniofOxford) November 23, 2020