Caso Dominé: la testigo clave le respondió por redes a la madre de “Charatín” Tous

Dio datos claves para detener a los sospechosos del crimen de Ana Dominé, se fue de la provincia y mantuvo un silencio sepulcral hasta que la madre de uno de los acusados salió a desacreditarla.

La testigo que en las primeras horas posteriores al asesinato de la empresaria se comunicó con una sobrina de la víctima, volvió a su Salta natal, asustada por la repercusión que generó.

Lo que dijo, aportado por su interlocutora a la causa, ayudó a la detención de Cristian “Pety” Godoy, Federico Antonio “El Loco” Sánchez, Edgard Visaura, Sebastián “Hormiga” Quiroga, Braian “Hijo de Zenón” Leguizamón, Antonio Greco y Exequiel Antonio Tous.

Fue la madre de este último quien días atrás salió a cuestionarla, asegurando tener mensajes de ella en los que reconocía haber mentido, presionada por la parte acusadora.

Ante esto, la joven utilizó un grupo de Facebook para responder. “Me atrevo a hablar después de que la madre de Ezequiel Tous salió a nombrarme en las redes. Sí, es verdad, soy testigo del caso Ana Dominé”, afirmó el posteo.

“¿Y la señora Leguizamón sale a decir que va a pedir mi detención por falsos testimonio? A mí me daría vergüenza, señora, salir a defender a un delincuente con un alto prontuario policial y penal”, agregó.

Luego aclaró que si bien Tous puede no ser el autor del disparo fatal, seguro participó del asalto, ya que “fue el propio Tous quien me contó lo sucedido, así como me contaba todos los robos que cometía”.

Más adelante explicó su salida de la provincia acusando al padre del sospechoso. “Si no me atreví hablar es porque si recibí amenazas del padre de Tous, (quien dijo) que si yo no limpiaba al hijo lo iba a pagar con la vida de mis hijos que viven en Tucumán”, afirmó.

La mujer incluyó en el texto una advertencia en la que responsabiliza a la familia del sospechoso por cualquier cosa que pudiera pasarle a sus hijos, quienes quedaron aquí en Tucumán.