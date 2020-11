Trump abrió camino a la transición con Biden

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que habilitó a la agencia federal que se ocupa del traspaso de mando (GSA en inglés) que inicien los protocolos que permitirán al mandatario electo, Joe Biden, ocupar su nuevo cargo. Sin embargo, resaltó que seguirá con su lucha legal para demostrar que hubo fraude electoral y que le corresponde seguir al frente del país.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

