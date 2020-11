Gallardo “El fútbol argentino entró en un proceso de decadencia total”

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, realizó este lunes una radiografía sincera y crítica del fútbol argentino, al asegurar que ingresó en un proceso de “decadencia total” que le produce “pena”. El “Muñeco” advirtió sobre el desarrollo de “un fútbol bastante chato”, en el que “no se juega por nada” dentro de un “contexto feo” por la ausencia de público en canchas que “no son del todo agradables a la vista”.

💣"En Argentina no se juega por nada y, así y todo, los partidos son chatos" Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, se refirió con crudeza al nivel del torneo y del fútbol local. ¿Coincidís con él?🤔 pic.twitter.com/7ileBRemfn — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) November 23, 2020

Sobre su frase de las miserias propias y ajenas: “Creo que fue otra la frase. No te quedes con eso. Dije propias y ajenas. Se trataba porque considero que en el fútbol argentino hay mucha rosca política, todos juegan a ver dónde sacan ventajas. Si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras condiciones, ser serios y no parecer. Dejamos dudas. Me da pena por el fútbol argentino. Dije que iba a entrar en decadencia. Estamos en un proceso donde se ve lo que se ve. Un fútbol chato. No se juega por nada. Se es chato. No se ven partidos entretenidos. Es un contexto feo sin público. Lo que queremos ser no lo somos desde el mensaje ni del pensamiento. Estamos todos involucrados. Si queremos algo mejor, tenemos que ir por por algo mejor”.

“Siempre repito lo mismo. Digo las cosas que siento, que me parecen y que puedo estar equivocado o no. Las cosas del fútbol argentino las ven todos pero nadie menciona demasiado, sin embargo yo cuando tenga deseos o ganas de irme lo voy a hacer saber y me iré de acuerdo a lo que considere en ese momento. No le escapo a la situación mientras tenga mi enfoque puesto en lo mio, que es el trabajo diario de esta institución, entrenar y gestionar la parte deportiva de River, voy a seguir tratando de tener esa concentración y mantenerme enfocado en eso. Lo otro me desgasta, pero todos estamos dentro de la bolsa y nos debe pasar a todos. Algunos lo mencionan y otros no, cada uno está en su derecho de opinar lo que quiere pero lo que sí, no podemos hacer como si no pasa nada. Yo entiendo cuáles son los intereses que existen, económicos, políticos y todos los que pueda llegar a haber. Pero no entiendo que se tenga ganas de evolucionar y que no estemos capacitados para eso, pero es el país donde nosotros vivimos y parece que todo lo tiramos para adelante o lo resolvemos de la noche a la mañana, y si cae bien lo tiramos y sino, no pasa nada. Pero es algo que no viene de ahora, viene de hace rato. Me gustaría que eso cambie, pero me la banco porque sé dónde estoy y tengo que convivir con eso. Pero no puedo mirar para otro lado y hacer como si nada pasara, no sería yo si no digo las cosas que pienso”, sostuvo el Muñeco.

GALLARDO Y LAS VECES QUE SE HABLÓ DEL FIN DE CICLO EN RIVER

“Lo que pasa por mi cabeza es no adelantarme a los acontecimientos que puedan pasar en el futuro. Intento disfrutar de lo que hoy somos, hoy tenemos y donde hoy estamos. Eso es lo único que pasa por mi cabeza, ponerte a pensar qué es lo que va a pasar el año que viene es muy difícil entonces hoy disfruto el día a día y esto en algún momento todos sabemos que se terminará. Mientras tanto, disfrutemos de lo que hoy somos que es para valorar. Es mucho tiempo, fueron muchísimos momentos y cuando me pongo a pensar, empiezo a disfrutar porque no es normal todo lo que vivimos en todos estos años. Seguir estando acá con esa motivación, con esas ganas de disfrutar lo que solemos ser más allá de los resultados, porque si perdemos empiezan a hablar de fin de ciclo, como cuando perdimos con Lanús en la Libertadores 2017. Mirá si yo me hubiese dejado llevar por lo que decían de final de ciclo todo lo que nos hubiésemos perdido… Yo disfruto el día a día y no pienso en el final de ciclo, veo como vamos sosteniéndonos en el día a día y si todavía seguimos siendo lo que somos”.