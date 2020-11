Tucumanos presentarán un amparo en la Justicia para ingresar a Las Estancias

Durante la mañana de este lunes, los vecinos tucumanos que poseen casas en el Municipio de Aconquija – Las Estancias se reunieron en la Plaza Haimes de la ciudad de Concepción, con el fin de ponerse de acuerdo para iniciar una acción de Amparo contra el municipio Catamarqueño conocido como Las Estáncias.

“Tengo domicilio en Las Estancias, en Buena Vista. No me dejan pasar. He intentado por todos los medios ingresar, pedir permisos, y no me lo aprueban, no me contestan desde allá (el encargado del COE en Aconquija)”, relata a VIENTOS TUCUMANOS Daniela Hernández. “No llegamos a la casa. Hemos dejado cosas afuera, heladeras prendidas. No sabemos si tenemos luz porque vimos fotos de postes caídos. Mi papá es productor ganadero: no ha podido marcar, señalar a los animales (actividad que se hace una vez al año durante abril o mayo); no sabemos con qué iremos a encontrarnos cuando lleguemos”, agrega Daniela.

“Después de todos los protocolos que ellos te exigen, te fajan la puerta y la policía te acompañan (en algunos casos) al campo. Yo pregunto a la gente: ¿Podés llegar a Las Estancias y no tener derecho para bajar a ir a un baño? Hace ocho meses que no voy”, exclama Juan Hernández, padre de Daniela.

Respecto a la acción de amparo, Daniela dijo que “se va a presentar mañana: esperemos tener una respuesta rápida y evaluaremos nuevas medidas para poder entrar. Pedimos poder hacer un ingreso, aunque sea programados por ellos. Pero tampoco queremos un protocolo muy estricto, imposible de cumplir”.

Fuentes: Vientos Tucumanos