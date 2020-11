Una ciudad del NOA fue ayer la más calurosa del mundo

Las altas temperaturas en el país son cosas de todos los días y por momentos en el noroeste argentino estas condiciones climáticas acentuarse de manera más profunda. En la jornada de ayer martes, con 45° la localidad salteña de Rivadavia, ubicada en el Chaco Salteño, ostentó el pasado martes la temperatura más alta de todo el mundo, según informó a Cadena 3 el meteorólogo del Aeropuerto Córdoba, Marcelo Madelón.

Además, el puesto mundial número 10 también le correspondió a otra localidad de Argentina. Se trata de la ciudad de Las Lomitas, al oeste de Formosa, que registró 43° de temperatura máxima.

“En el orden nacional, también hubo temperaturas que superaron los 40° grados, tal es el caso de Ceres, Resistencia, Santiago del Estero, Tartagal y, en nuestra provincia de Córdoba, la localidad de Villa de María del Río Seco”, explicó Madelón.

El intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, indicó que están acostumbrados a estas temperaturas:“Ya estamos acostumbrados. Con las sequias y también que no llueve, no hay agua y los animales se mueren. Tuvimos un problema en un pozo que se rompió una bomba y no se la conseguía acá sino en Buenos Aires y se demoró”, explicó.

Por su parte, Armando Villalba, secretario de Gobierno de Rivadavia Banda Norte señaló que la temperatura más alta que tuvieron superó los 50 grados. “El clima es muy cálido por su terreno, la desforestación, mucho salitre y crecen poco los árboles. Teníamos problemas con la empresa que nos provee energía eléctrica, hubo un corte y la bomba de agua funciona con eso”, indicó.

Fuente: Cadena 3