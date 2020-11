El mundo despide a Maradona por redes sociales

Diego Armando Maradona murió este mediodía en su casa de San Andrés en la zona de Nordelta. El astro del fútbol mundial se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos que llegaron al lugar.

Desde Gimnasia de La Plata, club donde se desempeñó como técnico hasta hace apenas unas semanas, pasando por selecciones y clubes del extranjero, políticos, ex presidentes y personalidades destacadas, todos saludan al “genio del fútbol mundial”, en el día de su muerte.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020