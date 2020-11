Jacinto Roldán y el recuerdo del paso de Maradona por Tucumán

Previo a levantar la copa mundial en Japón con la selección Sub 20 en 1979, Diego Maradona pasó por Tucumán para enfrentar a un combinado de la Liga Tucumana. Jacinto Eusebio Roldán, emblema de San Martín, estuve en ese partido y nos recuerda aquel momento con el “10”.

“Jugamos en cancha de San Martín, creo que fue el último amistoso de ellos antes de ir al mundial. Ganamos 2 a 1. Jugué de 8 ese día y lo tenía que marcar a él. La primera pelota que agarró, me dejó parado mirando la tela”

“Yo estuve en la Selección Juvenil en 1976 y los chicos ya hablaban de las maravillas de Maradona. Yo no tuve la suerte de conocerlo, cometí errores de juventud, me vine a jugar un clásico y me desafectaron de esa Selección. A los 15 días fue convocado Diego”

“Es un día triste. Tuvimos una noticia tan fea, me salieron las lágrimas. Fue un jugador al que admiré muchísimo, nos llenó de gloria, de alegrías. Se fue de una manera muy triste”