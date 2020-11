Le robaron la moto, la policía la recuperó pero nunca se la devolvieron

A Fernanda le robaron la moto y la policía se la recuperó. Un año y medio después, le confirmaron que el vehículo no está más y no se la devolvieron.

“Me dijeron que no la encuentran, que no saben dónde está, que no hay registro de la moto, que no hay nada“.

En julio de 2019, Fernanda volvía del trabajo cerca de las 13.30 y unos delincuentes la asaltaron en la puerta de su casa. Le robaron la moto. Radicó la denuncia en la comisaría seccional 8va.

Horas después, desde la misma comisaría le confirman que en la seccional 13 habían encontrado la moto que le robaron. “Lloré todo el día y después sentí que tenía suerte porque la habían recuperado. Recién terminaba de pagarla“, dijo.

Fernanda fue hasta la comisaría 13 y reconoció su moto. Los delincuentes eran menores de edad y esa misma noche quedaron libres.

“Llevé todos los papeles de la moto pero no me la entregaron. Me pedían la licencia de conducir y la tarjeta verde, cosas que no tenía porque me las habían robado. Me dijeron que haga los trámites y que después vuelva“.

La damnificada fue hasta la concesionaria, consiguió todos los papeles correspondientes y retornó a los pocos días a la seccional. “Vi otra vez la moto y estaba ahí pero no me la entregaron. Al tiempo me dijeron que ya la habían trasladado a Lastenia“.

Fernanda demoró meses dando vueltas entre la fiscalía y la comisaría. Después llegó la pandemia y se paralizó todo.

Hace días, fue con un abogado al corralón de Lastenia, después a la comisaría 13 y consiguió la autorización para retirarla. Fue al corralón pero no encontró su vehículo y no había registro del mismo. “Me dijeron que mi moto nunca ingresó al corralón. Me dijeron que esa comisaría ya tiene varias demandas y causas por situaciones como esta. Volví a la comisaría y me dijeron que no hay registros de mi moto en esa dependencia“.