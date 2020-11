Impidieron la entrada de Rocío Oliva al velatorio íntimo de Diego Maradona

La ex pareja del genio del fútbol mundial intentó ingresar a la Casa Rosada, pero el personal de control no se lo permitió.

Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona, no pudo ingresar a la Casa Rosada a despedir al genio del fútbol mundial, que murió este miércoles, y señaló como responsable a Claudia Villafañe. La panelista se presentó con su vehículo en el acceso a la capilla ardiente, pero el personal de seguridad se lo impidió.

“Depende de Claudia Villafañe”, dijo Rocío Olivia en un escueto contacto con C5N cuando se le consultó sobre quién determina los autorizados a ingresar a la despedida íntima. A boro de su auto realizaba incesantes llamadas para intentar destrabar la situación.

Rocío Oliva se presentó pasadas las 4 de la mañana. Detrás suyo llegó e ingresó Javier Mascherano, capitán de la Selección argentina mientras Diego Maradona fue el técnico.

“Es un papelón”, escuchó el cronista de C5N que le dijo Rocío Oliva a uno de los encargados de seguridad.

Pasadas las 4.30, Rocío Oliva estacionó su coche y se acercó las rejas de la Casa Rosada. Entre lágrimas dijo que le parecía “una ridiculez” y que “están esperando la autorización de Claudia Villafañe”.

Finalmente, el encargado del control de seguridad le pidió que ingresara “tipo 7” cuando se abrieran las puertas al público general.

“Yo tengo tanto derecho como cualquiera a despedirme de Diego”, dijo llorando desconsolada en declaraciones a los medios.

Desconsolada, cerró: “Vine a darle un beso a mi ex pareja. Fui la última mujer de Diego, la que pedía ver. Piensen un poco en él que está muerto. ‘El de arriba’ ve todo y lo van a pagar”.

Rocío Oliva fue pareja de Diego Maradona hasta 2018. Vivieron juntos en Dubai cuando el astro dirigía al Al Wasl y al Al Fujairah.

Fuente: Minutouno