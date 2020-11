Se perfilan los candidatos para la renovación de autoridades en el Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados de Tucumán se encamina a la renovación de autoridades el próximo 10 de diciembre y uno de los candidatos a ocupar la presidencia es Sebastián Herrera Prieto, que viene de una dinastía de abogados como la exjueza María del Pilar Herrera Prieto, que encabeza la lista oficialista “Unidad, Moreno, Alberdi y Belgrano”.

Siguiendo la línea de la actual conducción, a cargo de Marcelo Billone, destacó que “somos muy críticos con la Justicia y siempre hemos sido los guardianes de defender la independencia del Poder Judicial, como cuando logramos imponer el CAM (Consejo Asesor de la Magistratura), durante la gestión de gobierno de Ramón Ortega en la década del ’90, que por lo menos garantiza que no lleguen los peores (jueces) al Poder Judicial o que no lleguen los que más condicionamientos tienen, y eso no es poco”.

Herrera Prieto reconoció que estas elecciones se harán en un contexto provincial en donde existe un fuerte descreimiento de la Justicia, por eso consideró que “el Colegio de Abogados de Tucumán es una de las instituciones que siempre será reivindicado como una de las instituciones señera de esta provincia, que ha marcado siempre un camino claro en la independencia del Poder Judicial, del poder político y de cualquier tipo de poder, incluso del poder de la prensa y del poder que representamos algunos abogados. De eso se trata la línea histórica y que nosotros garantizamos”.

Las elecciones de autoridades del colegio se hará el jueves 10 de Diciembre de 2020, de 8 a 18, en la sede del Colegio de Abogados de Tucumán (Congreso Nº 450), en la sede del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de Tucumán (Congreso N°351) y en la subsede de la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán (Congreso 375).

Esta vez, la convocatoria será para la renovación parcial de miembros del Consejo Directivo, para cubrir los siguientes cargos por cuatro (4) años: Presidente; Secretario; Protesorero; Vocal Titular II; Vocal Titular IV; Vocal Titular VI; Vocal Suplente II y Vocal Suplente IV.

También se convoca a elecciones de tres (3) miembros titulares y cinco (5) suplentes por dos (2) años que integrarán el Tribunal de Ética y Disciplina, de acuerdo a lo prescripto en el art. 55 y ss. de la ley citada.

El tribunal electoral estará constituido por los Dres. Hugo Mariana Danesi, Marisol Ruiz y Marcelo Henoc Fenik.