Vecinos protestan en la comisaría 13: Dicen que dejaron libre a un presunto homicida

Los vecinos del barrio Olleros se reunieron este jueves por la tarde frente a la comisaría seccional 13 en reclamo a la supuesta liberación de un presunto homicida.

El hecho ocurrió en la noche del martes 15 de octubre de 2019 en un pasillo que comunica la calle Eudoro Aráoz al 1200 con las vías del tren. La víctima fatal es Alejandro Alberto Bustos, de 19 años de edad. El joven tenía una herida de arma de fuego en el cráneo y dos en el tórax.

Dos días después, un joven de 16 años de Villa Amalia se presentó voluntariamente en la Fiscalía Especializada en Homicidios de la II° Nominación para declarar por la causa que se lleva adelante tras el homicidio. Luego de hablar, quedó en calidad de detenido en el Juzgado de Menores de la II° Nominación, desde donde se ordenó que quede a cargo de la División Homicidios para ser trasladado en la brevedad al Instituto Roca.

Los familiares de joven asesinado dicen que el menor salió el libertad y los amenaza con matarlos si siguen pidiendo justicia.

“Mauricio Santana es el asesino de mi hermano y me amenaza porque pido justicia. Dice que me va a pegar unos tiros. La semana pasada hizo disparos contra mi familia. La policía no me quiere tomar la denuncia, estoy cansada“, dijo una de las hermanas de la víctima.