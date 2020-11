History recordará a Maradona con “Grande Momentos del fútbol: El bueno, el malo, el Diego”

History, en homenaje a Diego Armando Maradona, emitirá el próximo sábado 28 de noviembre el especial de “Grandes momentos del fútbol: El Bueno,

El Malo, El Diego”, producción sobre este jugador ícono, el más grande en la historia de este deporte.

Este miércoles 25 de noviembre, la Argentina y el mundo se vieron impactada por la lamentable noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, una leyenda del fútbol, ícono de Boca Juniors, el Napoli de Italia y de su Selección Nacional, con la que logró la Copa Mundial en el Mundial de Fútbol de México de 1986.

“Grandes momentos del fútbol: El Bueno, El Malo, El Diego”, una coproducción de History con North One Television, relata cómo los 16 años de un hombre que estuvo vistiendo la camiseta de la Selección de su país y que jugó cuatro Copas Mundiales, concluyen en una polémica historia con extremos regidos por la gloria y la deshonra…un lento descenso a la perdición.

En este especial, que cuenta con entrevistas al ex futbolista y entrenador Carlos Salvador Bilardo, a su reconocido representante de aquel entonces Guillermo Coppola, a los periodistas Daniel Arcucci y Carlos Ares, al ex futbolista Juan Simón y al ex campeón del mundo del ’78 Osvaldo Ardiles, podemos ver lo que motivaba a este crack mundial y conocer sus múltiples personalidades y, además, entender cómo el mismo fuego que motivó el desarrollo de este genio del fútbol, terminó por consumirlo.

“El Bueno, El Malo, El diego” es un episodio de la serie de History Grandes momentos del fútbol, emitida en el 2018 como parte de la programación especial que la señal preparó a nivel internacional por el Mundial de Rusia 2018.

Esta serie, de cinco capítulos, aborda las historias detrás de los momentos más increíbles y significativos de este deporte con los jugadores, DTs y fanáticos que los hicieron realidad, un relato histórico de los equipos y jugadores de las Copas del Mundo, cuyas habilidades y logros han trascendido el deporte para representar algo mucho mayor para fanáticos y no aficionados, y que han empujado al crecimiento imparable de este deporte a un multimillonario negocio que conocemos hoy en día.

