Netflix: películas y series que dejarán de estar en la plataforma en diciembre

Queda un mes para que puedas ver las películas que dejarán de estar disponibles en la plataforma de Netflix a partir de diciembre. La buena noticia es que habrá muchas nuevas para ver.

Las series y películas tienen licencias que en algún momento llegan a su fin. A veces, Netflix renueva la licencia, pero en su mayor parte, estas fechas quedan fijas. En el caso de las películas, por lo general se licencian en períodos de 3 meses.

Lista completa de lo que dejará Netflix en diciembre de 2020:

-El ala oeste (temporadas 1-7)

-¿Qué dejará Netflix el 1 de diciembre?

-Anaconda

-Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl

-The Bachelor: temporada 13

-Osos de malas noticias

-Diana: en sus propias palabras

-Pandilla Gridiron

-Rehén

-Seguridad nacional

-Terraza con vista al lago

-Moneyball

-Once del océano

-Los doce de Ocean

-Trece del océano

-Sacerdote

-Párate y entrega

-Las tribus de Palos Verdes

-West Side Story

-Y Tu Mamá También

-No te metas con Zohan

-Zodíaco

Las razones por las que Netflix elimina series y películas de su plataforma:

1- Es una plataforma legal, por lo que para contar con el contenido de series y películas debe pagarle a cada productora de cada una.

2- Cada contrato que Netflix realiza con la productora de la serie o película tiene un vencimiento. De hecho, tiene la posibilidad de no renovar el contrato de cada serie o película. Si no lo renovara y el contenido siguiera en la plataforma, sufriría una penalización legal por parte de la productora.

4- La idea es dejar de tener tanto contenido que no es propio. Esto es para adquirir cada licencia suele pagar una buena suma de dinero. En cambio, cuando confecciona un contenido propio, el producto le sale más barato y, a veces, le puede sacar mayor beneficio.

Fuente: Mitre Noticias