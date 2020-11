A 21 días de contratarlo, Botafogo echó a Ramón Díaz

Ramón Díaz sufrió este viernes un duro revés en su carrera como técnico: fue despedido de Botafogo a 21 días de haber asumido. El alegato del club brasileño, hoy en zona de descenso con 20 puntos, es que no lo puede esperar más al Pelado, ausente por una operación.

En esta etapa dirigía Emiliano, su hijo, junto a Osmar Ferreyra, pero los resultados no los acompañaron. Es tanto el apuro de Botafogo que hasta ya anunció a su reemplazante: Eduardo Barroca, un viejo conocido.

O Botafogo comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar. pic.twitter.com/wsHBTj0KPl

— Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) November 27, 2020