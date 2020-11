Manzur sobre la renuncia del juez Pisa: “No me ha llegado a mí”

Durante una rueda de prensa, el gobernador Juan Manzur fue consultado sobre la renuncia del juez Francisco Pisa, quien no dio respuestas jurídicas a Paola Tacacho tras realizar 14 denuncias sobre el acoso que sufría por parte de quien terminó siendo su asesino, Mauricio Parada Parejas.



-¿Qué va a pasar con el juez Pisa? ¿Va a aceptar o no la renuncia?

-Vamos a analizarlo, digamos. Creo que está en un área del gobierno. Todavía no me ha llegado a mí. No lo sé todavía.

-¿Tiene algo en especial para decir? Sobre todo por el día de ayer (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer)

-No no. Vamos a esperar, no sé donde está eso pero en cuanto me llegue, lo vamos a analizar. Vamos a llegar. Gracias.

El pasado miércoles, los familiares de Paola Tacacho habían protestado frente a la casa de gobierno para solicitarle a Manzur, una vez más, que no acepte la renuncia del juez.

“Estamos pidiendo justicia por el crimen de Paola Tacacho en manos de la familia Parada Parejas, del Estado y de la justicia que encubrieron a estos jueces y fiscales. Pedimos al gobernador Manzur que rechace la renuncia del juez Pisa. Le damos un plazo de diez días, que sepa que tiene que hacer algo por mi prima, algo que no hizo en cinco años“, dijo Nilda, prima de la víctima.