Protesta de clientes de Provincia Multimarcas

Decenas de personas protestaron este viernes por la mañana en la calle Salta 126, donde está radicada la empresa Provincia Multimarcas. Aseguran que la compañía los estafó en la compra de autos y motos en cuotas y reclaman que les den una solución.

“Me dijeron que pagando un 30% me iban a dar un vehículo. La empresa no cumplió. Los autos están rotos y valen mucho más de lo que me dijeron al principio. Me aumentaron las cuotas, me pidieron adelantos cuando eso nunca se firmó en el contrato. Uno se sacrifica el día a día para que ellos vengan y te roben“, comentaron los damnificados, quienes aseguran haber cumplido su parte del contrato pero no recibieron sus vehículos.