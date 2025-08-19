Popularmente, se cree que un perro deja de ser cachorro al año. De hecho, muchas personas creen a los seis meses ya son adultos, pero no es así.

La realidad es que este proceso no tiene una fecha exacta y varía según la raza, el tamaño y otros factores del desarrollo físico y emocional del animal.

Sin embargo, entender en qué momento un perro deja de ser cachorro es clave para ofrecerle los cuidados adecuados en cada etapa de su vida.

Los perros pequeños suelen alcanzar la madurez más rápido que los perros grandes. Por ejemplo, un chihuahua puede considerarse adulto a los 9 o 10 meses.

En cambio, un gran danés, por ejemplo, podría seguir siendo un cachorro hasta los 18 o incluso 24 meses. Esto se debe a que los perros grandes requieren más tiempo para desarrollar sus huesos y músculos por completo. Además del tamaño, el comportamiento y los cambios hormonales también son indicadores importantes.

Señales de que un perro dejó de ser cachorro:

Desarrolló completo de su dentadura definitiva

Disminuye la actitud energética de un cahorro

Se comporta más estable y menos impulsivo

Tiene mayor control de sus esfínteres

Adquiere hábitos más estables

Tiene interacciones sociales más equilibradas con otros perros y humanos

Poder reconocer el momento en que nuestro perro deja de ser cachorro es crucial para su desarrollo, ya que nos ayuda a entenderlo mejor y nos permite ajustar su alimentación, ejercicio y educación a sus nuevas necesidades.