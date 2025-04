"Ataque a la República": la alerta del Gobierno en las estaciones de tren por el paro de la CGT

Horas antes del inicio del paro general de la CGT, el gobierno nacional no dudó en mostrar su disgusto con la medida de fuerza y lo hizo de una forma ya conocida: divulgó un video en las estaciones de trenes

“ Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar denuncia al 134 ” reza el mensaje de alerta en las pantallas y altoparlantes de las estaciones de trenes y colectivos.

“Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”, había señalado en ese entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La medida de fuerza de la CGT, que es la tercera desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, comenzó a la medianoche del jueves 10 de abril y se extenderá hasta las 23:59.