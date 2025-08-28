La tormenta de Santa Rosa, un clásico del calendario popular argentino, vuelve este año con una presencia marcada en varias provincias del país. El fenómeno se espera con lluvias abundantes, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Tormenta de Santa Rosa: qué día llega y qué provincias serán las más afectadas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el evento se activará el sábado 30 de agosto, cuando comenzará un proceso de ciclogénesis en el centro del país. Esto generará tormentas y fuertes ráfagas de viento.

Las provincias con mayor riesgo, según los primeros informes del SMN, son:

La Pampa

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Buenos Aires

El organismo advierte que el volumen de agua acumulada podría ser significativo, aunque la ubicación exacta y la intensidad final dependerán de la evolución del sistema climático en los próximos días.

Aunque la tormenta de Santa Rosa no siempre se presenta con la misma magnitud, su recurrencia a fines de agosto la convirtió en una referencia climática que cada año despierta expectativa en todo el país.